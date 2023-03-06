قبل الكلاسيكو.. هل يغيب حجازي عن صفوف الاتحاد ضد النصر؟

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، صدمة كبيرة، قبل “الكلاســـيكو” ضد نادي النـــصر، حيث من المتوقع أن يغيب المصري أحمد حجازي مدافع الفريق عن مواجهة العالمي، خاصة وأن اللاعب ضمن أفضل نجوم العميد.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد النصر، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافســات الجولة العشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب الملك عبد الله الدولي.

كشف الإعلامي الرياضي محمد المرحبي، غياب المدافع المصري أحمد حجازي، عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء الإثنين، وفقًا لما نشره عبر حسابه بموقع التدوينات الثصيرة “تويتر”.

وقال، أن غياب حجازي؛ يأتي بسبب شعوره بآلام بسيطة، مؤكدًا أن هذه الآلام، “بسيطة” ولا تدعو للقلق؛ حيث فضل الجهاز الفني لنادي الاتحاد، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، إراحته، وبالتالي من المقرر أن يكون متاحًا ضد النصر.

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