قبل انطلاق الجولة الـ22.. تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

كان الصراع بين الفرق المتنافسة على بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم مشــــتعلًا، حيث جاء أبرزها الموجود بين الاتحاد ونادي النصر، بالإضافة إلى الشباب الذي يسعى للحاق بهم والوصول من جديد للمنافسة على الصدارة.

تاريخ استئناف دوري روشن

ومن المنتظر أن تنطلق الجولة المقبلة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم في الأول من أبريل الجاري الموافق غدًا السبت، وأبرزها مباراة الهلال ضد الخليج، والتي ستقام في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يواصل فريق الاتحاد تصدر بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 50 نقطة، ويليه فريق النصر برصيد 49 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

1- الاتحاد 50 نقطة

2- النصر 49 نقطة

3- الشباب 44 نقطة

4- الهلال 39 نقطة

5- التعاون 35 نقطة

6- الفتح 32 نقطة

7- ضمك 28 نقطة

8- الطائي 26 نقطة

9- الرائد 25 نقطة

10- الفيحاء 24 نقطة

11- الاتفاق 23 نقطة

12- أبها 23 نقطة

13- الوحدة 22 نقطة

14- الخليج 17 نقطة

15- العدالة 17 نقطة

16- الباطن 9 نقاط.

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