قبل ساعات من الاحتفاء بـ”يوم العلم”.. وفاة صالح المنصوف خطاط الراية

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توفي خطاط العلم السعودي صالح المنصوف الذي حدث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على بيرق التوحيد قبل أكثر من 50 عاماً، وذلك قبل ساعات من الاحتفاء بـ”يوم العلم”.

وتؤدى الصلاة على الراحل “المنصوف” اليوم السبت، في جامع البابطين شمال الرياض، على أن يوارى جثـمانه في مقبرة الشمال.

ويعد “المنصوف” أول خطاط سعودي يخط كلمة التوحيد بيده ورسم السيف على الراية عام 1381هـ، حيث استخدم الصبغ الأبيض في الكتابة في الوقت الذي غابت فيه التقنية وأجهزة الطباعة.

ويعتبر الراحل الذي توفي عن عمر ناهز 86 عاماً، من أوائل الخطاطين الذين زُينت شهادات عدد من الخريجين في جامعة الإمام محمد بن سعود بخط يده، كما استعانت به أمانة منطقة الرياض ليتولى مهمة الخط على اللوحات الخاصة بالاحتفالات والمناسبات الرسمية.

وروى المنصوف في آخر ظهور له، قصة تحديث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على بيرق التوحيد، حيث نوه إلى أن الراية التاريخية المتعارف عليها من تاريخ الملك عبدالعزيز – رحمه الله – هي راية المطرف التي كانت تُستخدم في الحـروب.

ولفت إلى أن راية المطرف كانت تتم حياكتها بوضع القماش على نفس العلم ويتم حياكته ثم قص الأطراف منه حتى تبرز حروف الراية، مشيراً إلى أن منصور بن مطرف حامل الراية السعودية “البيرق” طلب منه تصميمها بطريقة تخفف من وزنها وتسهل حملها.