قدمت من الأردن وأقمت في جدة يومين.. وأرغب في آداء العمرة هل أُحرم من جدة أم أستطيع الإحرام من أقرب النقاط؟.. الشيخ عبدالله المطلق يوضح (فيديو)

أجاب الشيخ عبد الله المطلق، عضور هيئة كبار العلماء، على سائل يقول: قدمت من الأردن وأقمت في جدة يومين، وأرغب في آداء العمرة هل أُحرم من جدة أم أستطيع الإحرام من أقرب النقاط؟.

وقال المطلق خلال ظهوره ببرنامج فتاوى الذي يٌعرض عبر قناة السعودية: “ما دام أنه أراد الإقامة في جدة يوم أو يومين أو غير ذلك فأنه يحرم من مكان إقامته في جدة، لأن الانسان الذي يأتي إلى مكة للعمرة يلزمه أن يحرم من الميقات”.

وأضاف: “لكن من جاء إلى مكة لحضور زواج، أو غير ذلك وقال أريد عمره نقول أخرج وخذ عمره، لأنه أتى في الأساس لحضور فرح لكن الذي جاء للعمره، لازم تعتمر ثم بعد ذلك تسافر إلى جدة”.

#فتاوى | قدمت من الأردن وأقمت في جدة يومين، وأرغب في آداء العمرة هل أُحرم من جدة أم أستطيع الإحرام من أقرب النقاط؟ الشيخ عبدالله المطلق يوضح ذلك. #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/zS0iyqDcHA — قناة السعودية (@saudiatv) April 2, 2023

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