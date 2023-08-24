قدم التعازي لضحايا الطائرة.. بوتين: «بريغوجين» رجل موهوب

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وجَّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس) التعازي لأسر ضحايا حادثة تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في مقاطعة تفير الروسية.

وقال بوتين: «بريغوجين كان رجلاً ذا مصير صعب، ولكنه كان موهوباً»، موضحاً أن «لجنة التحقيق بدأت تحقيقها في حادثة تحطم الطائرة، وسنكمله حتى النهاية».

وأضاف بوتين: «عرفت بريغوجين منذ فترة طويلة جدا، منذ بداية التسعينات، لقد ارتكب أخطاء، ولكنه حقق نتائج ملموسة لنفسه وللقضية المشتركة»، واصفاً بريغوجين برجل الأعمال الموهوب الذي لم يعمل في بلده، بل عمل خارج حدودها وفي أفريقيا بشكل خاص وحقق نتائج.

وكانت هيئة الطيران المدني الروسية أكدت أمس وجود 10 أشخاص بينهم بريغوجين و3 من أفراد الطاقم على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو، مشيرة إلى مصرعهم جميعا.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها تحقيقا جنائيا في الحادثة.