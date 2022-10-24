قد يُسبب تشوهات للجنين.. استشارية روماتيزم توضح خطورة علاج الروماتويد على المرأة الحامل (فيديو)

كشفت الدكتورة حنان الريس، استشارية الروماتيزم والذئبة الحمراء، أن الأدوية المستخدمة في علاج مرض الروماتويد، قد تؤدي إلى تسمم الحمل أو الولادة المبكرة وتشوهات للجنين، فضلا عن مشاكل أخرى.

وقالت الدكتورة حنان الريس، استشارية الروماتيزم والذئبة الحمراء، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج سيدتي، الذي يُعرض عبر قناة روتانا خليجية: “المرأة إذا كانت تُعاني من مرض مناعي يمكنها أن تحمل”.

وأوضحت: “يجب أن يكون وضعها مستقر، فهي لا يمكنها الحمل والمرض المناعي متهيج، ويجب أن تكون الأدوية قابلة مع الحمل، وقليلة، لذلك نقول لـ المريضة التي تريد أن تحـمل أن تتابع مع طبيب، حتى يضعها على أدوية معينة لمدة 6 أشهر فإذا استقرت حالتها تحمل”.

وبينت، كانت الأدوية تُسبب مشكلة للجنين، نضعها على أدوية أخف، ولكن عندما تحمل وهو نشيط يزيد نشاطه، وقد يؤثر على الحمل، إذا كان المرض متهيج، فقد تظهر علامات على الجنين،قد يأتي حجمه صغير، أو قد يحدث تشوهات أو تسمم حمل أو ولادة مبكرة.