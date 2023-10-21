قرار مثير من “ميتا” و”جوجل” و”أمازون” على خلفية الحرب في غزة.. و”إنستجرام” تعتذر لفلسطينيين

وكان “كوسجريف” قد كتب في منشور على منصة “إكس”: “لقد صُدمت من خطاب وأفعال العديد من القادة والحكومات الغربية، باستثناء الحكومة الأيرلندية على وجه الخصوص، الذين يفعلون الشيء الصحيح لمرة واحدة.. هذه جرائم حرب تُرتكب بحق قطاع غزة، هذه جرائم حرب حتى لو كان يرتكبها الحلفاء، ويجب أن يتم الكشف عنها على حقيقتها”.