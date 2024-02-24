قرية التأسيس بنجران تشهد إقبالا كبيرا من الزوار

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شهدت قرية التأسيس بمنطقة نجران ، في يومها الثاني ، اقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف الأعمار ، والبعض منهم يرتدي الأزياء التراثية ، بما تحمله المناسبة من وجدانية وعمق وطني.

وتفاعل الزوار مع فعاليات القرية و أركانها المختلفة ، وما تحويه بين جنباتها وممراتها من تاريخ وطني أصيل ، مؤكدين اعتزازهم بوطنهم وسعادتهم بأيامه الوطنية .

ووثقَّت وكالة الأنباء السعودية (واس) خلال جولتها بين أركان وممرات قرية التأسيس بالمنطقة وفعالياتها المختلفة، المشاعر الوطنية بحب الوطن والولاء لقيادته ، فرصدت بالصوت والصورة ، أطفالاً يتغنون بانتمائهم الوطني وحب الوطن شعراً ونثراً .