قصة الاتصال الوحيد من الملك.. الشيخ “جميل الحجيلان” يكشف ماذا طلب منه الملك فيصل بعد تنحي جمال عبد الناصر

كشف أول وزير إعلام في المملكة الشيخ جميل الحجيلان، تفاصيل الاتصال الوحيد الذي تلقاه من الملك فيصل بعد تنحي الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر عن الحكم بعد حرب 1967.

وذكر خلال لقاء له مع برنامج “الليوان”: “تلقيت اتصالا وحيدا من الملك فيصل وكان بعد تنحي الرئيس عبدالناصر، حيث خشي الملك أن يندفع الصحفيون السعوديون ويكتبون مقالات يكون فيها نوع من الشماتة”.

وتابع: “أمر الملك ألا يصدر أي شيء في الصحافة قد يفسر على أنه موقف شماتة، وقال الملك هذه المصيبة على العالم العربي كله وليست على مصر فقط”.

وبين أنه فورا استدعى الصحفيين، والتزموا بأمر الملك، لكنهم في البداية لم يكونوا راضين، لـ”رغبتهم في التعبير عن آرائهم”.