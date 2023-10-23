قصر المربع.. له ذكريات تاريخية في بدايات تكوين الدولة السعودية.. إضافة إلى أهميته كمقر رئيسي لسكن أفراد الأسرة الحاكمة

نشرت قناة “السعودية” فيديوجراف، أوضحت فيه القيمة التاريخية لقصر المربع الذي يعد أحد أهم المقرات الرئيسية لسكن أفراد الأسرة الحاكمة.

وذكرت أن قصر المربع تم تأسيسه بأمر من الملك المؤسس “عبد العزيز آل سعود”، وانتقل الملك للعيش فيه عام 1939 ليكون مقرا لسكنه مع أفراد أسرته.

وبينت أن القصر يقوم على مساحة 1.680 م، وقد تميز ببناء مربع الشكل محاط بالأسوار توزعت فيه 32 غرفة على طابقين.

وأفادت بأن أسقف الغرف مغطاه بجذوع الأثل وزينت بجريد النخل وسعفه، كما أن قواعد القصر أنشأت من الحجر.

وأضحت أنه على الرغم من بساطة البناء إلا أن جماليته برزت في الأعمدة المتعرجة الحاملة لغرف وممرات القصر.