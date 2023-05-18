قطاع الرياضة بمنطقة تبوك .. تنمية متسارعة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030

المناطق-تبوك

تشهد مختلف الرياضات بمنطقة تبوك حراكاً متسارعاً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، التي من غاياتها جعل الرياضة إسلوب حياة، وتحقيق الاستدامة لمؤسسات القطاع الرياضي وتطويرها؛مما جعلها تنتقل إلى مرحلة جديدة من التميز في تحقيق التنمية الشاملة.

وتشرف وزارة الرياضة من خلال فرعها بالمنطقة على مختلف الرياضات والمنشآت التي يأتي من أهمها :” مدينة الملك خالد الرياضية التي أنشئت سنة 1407هـ، وتتكون من الإستاد الرئيسي الذي يقع على مساحة (7945) م2 ويستوعب حوالي (10460) مقعداً؛ وهي محمية من أشعة الشمس، بالإضافة إلى وجود مرافق أخرى للألعاب الرياضية ( رمي الرمح / المطرقة / القوى ) وغيرها كما توجد مرافق الرياضيين والإدارة في الدور الأرضي, وغرفة للصحافة والتعليق الرياضي في أعلى جزء من منصة الإستاد ويتبعه مواقف لسيارات الجماهير بطاقة استيعابية تقدر (1480) موقفاً.

وتضم المدينة الرياضية مبنى المسرح ويتسع لـــ 500 مقعد للمشاهدين،ويقدم المسرحيات وعروض الأفلام السينمائية في المناسبات الثقافية والترفيهية،بالإضافة إلى صالات لعقد المؤتمرات والندوات مجهزة بأحدث التجهيزات, وتضم كذلك المسبح الذي يبلغ طوله 25 متراَ بعرض 13 متراً، بالإضافة إلى مدرج المتفرجين الذي يتسع إلى 300 مقعد،ويمكن أن يزداد عدد المقاعد الإضافية بواسطة استعمال المقاعد المدرجة القريبة من حوض السباحة، وتشتمل منطقة المسبح على غرف تغيير الملابس المركزية للرياضيين، بالإضافة إلى المرافق المساعدة المتعلقة بذلك.

وتشتمل المدينة أيضاً على ملعبي إسكواش بجدار خلفي من الزجاج مع صالة مشاهدة مجاورة لقاعة الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى الصالة المغلقة لألعاب ( كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والتنس الأرضي والريشة ) ومجهزة لاستيعاب بطولات الدفاع عن النفس ( كاراتيه والجودو ) وتحتوي على مدرج لمشاهدي هذه الألعاب يتسع لــ 331 مقعداً خلاف المقاعد القابلة للطي التي تضاعف طاقته الاستيعابية , ووجود المسجد الذي يتسع لـ500 مصلٍّ، وكذلك مبنى الإدارة الذي يتوسط مرافق المركز الرياضي، ويقوم هذا المبنى بالإشراف والإدارة للمركز، ولقد صمم بدورين حول باحة المدينة.

ويوجد بالمدينة الرياضية بيت الشباب على مساحة (1524) م2 ويتكون من دور واحد صمم حول باحة مركزية رئيسية مع غرف النوم حول ساحاته وتحتوي على (9) غرف نوم كبيرة تحتوي على (42) سريراً مفرداً وثلاث غرف نوم منها على سرير مفرد وعدد (4) غرف بها (8) أسرة كل غرفة تحتوي على سريرين وقاعة مركزية وبوفيه للمرطبات والمشروبات الساخنة، بالإضافة إلى مبنى النادي المكون من دور واحد مع باحة داخلية مكشوفة وهو خاص بأعضاء النادي من المترديين والزوار، ويحتوي النادي على مكاتب ومكتبة وغرفة مطالعة ومنطقة للمعارض وصالة نشاط،وذلك على مساحة (780) م2 .

وتحفل أندية المنطقة بالكثير من الإنجازات في المسابقات واللقاءات والبرامج المتنوعة ودوري المنطقة في جميع الألعاب، وكذلك مهرجانات الرياضة للجميع التي تعد فرصة مواتية لجميع المواطنين للاشتراك بها ويشرف عليها فرع وزارة الرياضة بمنطقة تبوك، حيث يقوم الفرع بتوفير الإمكانيات والأدوات والملاعب والأجهزة، وغيرها للوصول إلى مستويات البطولة والرقي للأمام , وقد أنشئ مكتب رعاية الشباب بمنطقة تبوك بتاريخ في 3 / 3 / 1401هـ، وكان آنذاك مكتباً فرعياً يتبع المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بالمدينة المنورة , وما لبث أن أصبح مكتباً رئيسياً بتاريخ 1 / 6 / 1402هـ، وفي السنة نفسها تم الافتتاح وكان يتبعه أربعة أندية هي: (الصقور والوطني من تبوك ، والخالدي من الوجه والحوراء من أملج ) وأصبح بعد ذلك عدد الأندية التي تتبع المكتب ستة أندية بعد حصول نادي ضباء من محافظة ضباء ونادي تيماء من محافظة تيماء على الترخيص النهائي , وحالياً يتبع المكتب ثمانية أندية بعد حصول نادي تبوك لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة ونادي حقل بمحافظة حقل على الترخيص النهائي, بالإضافة إلى مركز تدريب لكرة القدم.

وتمارس في تلك الأندية العديد من الألعاب المسجلة رسمياً، التي بلغت للموسم الرياضي الحالي 1443 – 1444هـ 21 لعبة جماعية وفردية، هي: (كرة القدم ، كرة السلة , كرة الطائرة، كرة اليد ، كرة الطاولة، التنس,ألعاب القوى , الملاكمة , المصارعة , رفع الأثقال ,السباحة , الجودو , الكاراتيه ، التايكوندو, المبارزة , الجمباز , الدراجات , البلياردو , الشطرنج , الريشة الطائرة , فنون القتال المتنوع ), بالإضافة إلى 4 رياضات ذهنية، هي : فيفا , البلوت , دوتا 2 , ببجي, وتسجيل مشاركة العناصر النسائية في ألعاب القوى والبلياردو والملاكمة وكرة اليد , ونادي تبوك للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسجل في 9 ألعاب , كما تشارك أندية المنطقة في جميع الأنشطة الاجتماعية المتمثلة في مجالات التطوع وأنشطة الخدمة العامة, وبلغ عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الأندية بالمنطقة للموسم الرياضي 1443 – 1444م 3084 لاعباً ولاعبةً،حيث يتصدر نادي الصقور أندية المنطقة بتسجله 701 لاعب في 20 لعبة , ثم النادي الوطني بـ 582 لاعباً في 17 لعبة , ونادي ضباء بـ398 لاعباً في 12 لعبة والنادي الخالدي بـ355 لاعباً في 13 لعبة، ونادي تيماء بـ302 لاعبين في 6 ألعاب، ونادي الحوراء بـ289 لاعباً في 14 لعبة، ونادي حقل بـ205 لاعبين في 6 ألعاب، ونادي تبوك للأشخاص ذوي الإعاقة ـ208 لاعبين في 9 ألعاب، ومركز التدريب لكرة القدم بتبوك 44 لاعباً.

وقد حققت أندية المنطقة خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات في المسابقات الرياضية واللقاءات والبرامج المتنوعة، وجميعها تمارس أنشطتها من خلال مقراتها التي أنشأتها الدولة أو أنشئت بجهود ذاتية وبعضها في طور الاستلام .