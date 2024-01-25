قطر: تصريحات نتانياهو تقوّض الجهود المبذولة لإنقاذ الأبرياء

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استنكرت وزارة الخارجية القطرية بشدة التصريحات المنسوبة إلى بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن الوساطة القطرية بين إسرائيل وحماس.

وأكد ماجد محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، أمس، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن «التصريحات المنسوبة لنتانياهو غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة».

وقال: «نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية».

وأضاف: «منذ شهور، وبعد وساطة ناجحة في العام الماضي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، انخرطت قطر في حوار مستمر مع كافة الأطراف، بما في ذلك الطرف الإسرائيلي، في محاولة لوضع إطار لاتفاق جديد للرهائن وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة».

وتابع: «إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوّض جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة، بدلاً من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليون».

وأعرب عن أمله بأن «ينشغل نتانياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن».