“قفل” واتساب للأجهزة “المرتبطة”

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يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على تزويد الأجهزة المرتبطة بحساب المستخدم بميزة “قفل الدردشة”، لتوسيع قدرة التطبيق على حماية المحادثات على كل الأجهزة.

ويجري تفعيل الميزة تلقائياً بجميع الأجهزة المرتبطة، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، بمجرد تفعيل قفل الدردشة على الجهاز الرئيسي، حيث تضمن تلك المزامنة حماية الخصوصية بغض النظر عن الجهاز المستخدم.

فيما سيحتاج المستخدم لرمز سري لفتح قائمة جميع الدردشات المقفلة من جهاز مرتبط؛ حيث توفر الميزة على المستخدم عناء الانتقال من الهاتف المحمول إلى سطح المكتب أو الجهاز اللوحي.