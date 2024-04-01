قلقٌ جماهيريٌّ يُخيّم على الهلال بعد إصابة ميتروفيتش

أثار الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الهلال السعودي، قلق جماهير فريقه بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال المباراة الأخيرة ضد الشباب في دوري روشن لكرة القدم.

وحقق الهلال فوزًا مثيرًا على الشباب بنتيجة (4-3) ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة.

وبعد المباراة، توجه ميتروفيتش إلى عيادة النادي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حيث أكد البيان الرسمي للنادي تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

ويجري ميتروفيتش مساء الإثنين مزيدًا من الفحوصات لتحديد مدة الغياب والبرنامج العلاجي المناسب.

وتُعدّ إصابة ميتروفيتش ضربة قوية لفريق الهلال، حيث يُعدّ أحد أهم لاعبيه وأكثرهم فاعلية في تسجيل الأهداف.

ويعاني الهلال من غياباتٍ عديدةٍ في الفترة الأخيرة، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على الجهاز الفني بقيادة خورخي خيسوس.

وتُعقد جماهير الهلال آمالًا كبيرة على عودة ميتروفيتش سريعًا للملاعب، خاصةً مع اقتراب موعد المباريات الحاسمة في دوري روشن وبطولة دوري أبطال آسيا.