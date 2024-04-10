قمة الأبطال.. مانشستر سيتي يفرض التعادل على ريال مدريد

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فرض مانشستر سيتي الانجليزي التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها أمام ريال مدريد الإسباني، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، لحساب ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أفتتح مانشستر سيتي النتيجة مبكرًا عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة الثانية عن طريق كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء.

وعادل ريال مدريد النتيجة عن طريق هدف عكسي سجله روبن دياز في مرماه في الدقيقة 12، ليضيف رودريغو غوس الهدف الثاني بعد دقيقتين بعد تمريرة مواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ومن تسديدة قوية في الدقيقة 66 عادل فيل فودين النتيجة من تسديدة قوية جدًا من خارج منطقة الجزاء، وبطريقة مشابهة سجل جفارديول الهدف الثالث في الدقيقة 71.

وعادل فيديريكو فالفيردي النتيجة لريال مدريد بتسديدة على الطائر في الدقيقة 79 بعد عرضية مميزة من البرازيلي فينيسيوس جونيور، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف لمثلها.

وينتظر ريال مدريد ومانشستر سيتي حسم بطاقة التأهل الأسبوع القادم، في لقاء العودة الذي من المقرر إقامته على ملعب الاتحاد في السابع عشر من أبريل الجاري.