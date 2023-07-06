قمة بجنيف.. “حقوق الإنسان” بمواجهة “الذكاء الاصطناعي”

المناطق-متابعات

تناقش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، التي انطلقت في جنيف (الخميس)، احترام حقوق الإنسان في سياق استخدام الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالروبوتات القاتلة والتقنيات العسكرية كالأسلحة المستقلة ذاتية التحكم، وكيفية مواجهة التحديات التي تفرضها.

كما تناقش أعمال القمة، التي تستمر على مدى يومين، القضايا المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي في ظل التطور السريع الذي شهدته مؤخرًا، وحلقات حول طرق استخدام الذكاء الاصطناعي للتقدم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ17 بحلول عام 2030.

وعلى هامش القمة، يقيم الاتحاد الدولي للاتصالات معرضاً للروبوتات متقنة الصنع تحاكي شكل الإنسان، ومنها الروبوتات الطبية التي تقوم بمهام محددة، وبعضها يقوم بإجراء العمليات الجراحية، إضافة إلى روبوتات على شكل حيوانات أليفة كالقطط والكلاب، وأخرى صناعية، وفنية، وأمنية وعسكرية.

يُذكر، أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تُنظم من الاتحاد الدولي للاتصالات، بمشاركة أقطاب الصناعة وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.