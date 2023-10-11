قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 26 فلسطينياً في الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 26 فلسطينياً خلال عمليات دهم واقتحامات واسعة، لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في أريحا والخليل ورام الله، ترافق معها انتشار قوات الاحتلال على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية.

وفي قطاع غزة، تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لمناطق واسعة في القطاع، مخلفة المزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وأعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية، أن محطة توليد الكهرباء الرئيسية ستتوقف عن العمل خلال الساعات العشر القادمة، بعد نفاذ الوقود المشغل لها، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق كافة المعابر، ومنع دخول الوقود والبضائع والأدوية والمواد الغذائية لليوم الخامس على التوالي.