قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، أن جيش الاحتلال سير آلياته العسكرية في شوارع بلدتي عزون وكفر ثلث، شرق قلقيلية، وقام بحملات مداهمة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم ومخيمي الدهيشة والعزة، وتمركزت في منطقتي شارع القدس الخليل، وباب الزقاق، وداهمت ساحة المهد في المدينة،

في السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت أحد المنازل في البلدة.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في مخيم بلاطة شرق نابلس، تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها.