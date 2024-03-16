قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مدينة نابلس بالضفة الغربية، واعتقلت شابين.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، أن جيش الاحتلال سير نحو 25 آلية عسكرية، اقتحمت المدينة من الجهة الغربية – حاجز دير شرف.

وأوضحت أن” قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، ونشرت فرق قناصة وقوات راجلة في البلدة ومحيطها، كما تمركزت في عدة مناطق في المدينة، وسط مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وداهمت عمارة في شارع فيصل بالمدينة.