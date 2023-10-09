قوات الاحتلال تعلن العثور على عدد صادم من الجثث في موقع مهرجان موسيقي هاجمه مسلحو حماس

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أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية “زاكا” أن مسعفيها انتشلوا حوالي 260 جثة من مهرجان موسيقي حضره الآلاف وتعرض لهجوم من قبل مسلحي حماس.

ومن المتوقع أن يكون الرقم الإجمالي أعلى حيث أن فرق مسعفين أخرى تعمل في المنطقة.

وأظهر مقطع مصور تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إسرائيلية العشرات من رواد المهرجان وهم يركضون في حقل مفتوح مع سماع دوي طلقات نارية، واختبأ العديد منهم في بساتين الفاكهة القريبة أو قُتلوا بالرصاص أثناء فرارهم.

وقالت “نيويورك تايمز” إن التقارير تتحدث عن مئات المفقودين بعد فرارهم من المهرجان، الذي كان يقام قرب قطاع غزة.