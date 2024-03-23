قوات الاحتلال تقتل العديد من الأطباء والنازحين داخل مستشفى الشفاء

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وثقت مؤسسات صحية وحقوقية , قيام قوات بشكل مباشر بقتل الأطباء والكوادر الطبية داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة والمحاصر لليوم السابع على التوالي، وسط عمليات قصف وتدمير واسعة لاقسام المستشفى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف معظم مرافق مستشفى الشفاء، وتهدد بتفجير ما تبقى من أقسام علاجية على رؤوس الكوادر الطبية والمرضى والنازحين، وبالتزامن مع القصف لمستشفى الشفاء واصلت طائرات الاحتلال تدمير كافة المنازل والبنايات السكنية المحيطة بمستشفى الشفاء بمدينة غزة.