قوات الدفاع المدني بالحج تكثف أعمال الإشراف الوقائي على مساكن ضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة

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كثفت قوات الدفاع المدني بالحج أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة على مساكن ضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة؛ للتأكد من جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، بهدف تعزيز جانب السلامة الوقائية، والتأكد من كفاءة أنظمة السلامة والحماية من الحريق، وعدم وجود أي معوقات في مسالك الطوارئ.

وحرصت القوات على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية والتحقق من مسالك مخارج الطوارئ، وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت؛ لتحقيق أعلى درجات السلامة ومنع وقوع الحوادث، ورفع الوعي الوقائي للعاملين وضيوف الرحمن.