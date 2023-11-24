قيادة الجيش الباكستاني تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

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أكدت قيادة الجيش الباكستاني دعمها للقضية الفلسطينية، وتأييدها لموقف باكستان بشأن مواصلة تقديم الدعم الدبلوماسي والمعنوي والسياسي اللازم للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 82 لقادة الفيالق العسكرية الذي انعقد برئاسة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بالقيادة العامة في مدينة راولبندي.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن قيادة الجيش تؤيد أيضاً موقف باكستان الداعم لحل الدولتين، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967م، وتكون القدس عاصمتها.