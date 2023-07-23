قيس سعيد: تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال مؤتمر “الهجرة والتنمية في أفريقيا” الذي تنظمه إيطاليا اليوم الأحد إن تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها.

وأضاف سعيد، أن تونس “لن تكون ممراً أو مستقراً للخارجين عن القانون”.

وتونس تعد دولة واجهة في أزمة الهجرة بالبحر الأبيض المتوسط، حيث يسعى آلاف الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى العبور نحو الأراضي الإيطالية انطلاقا من سواحلها.

وتسبب التوافد الكبير للمهاجرين في قلاقل اجتماعية مع السكان المحليين في تونس ولا سيما في مدينة صفاقس.

وقال الرئيس سعيد في تصريحات نقلتها وكالة تونس افريقيا للأنباء، إن معالجة الهجرة غير النظامية لا تتم بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، داعيا المجموعة الدولية إلى البحث عن الحلول بعد تحديد الدوافع والأسباب.

ويأتي المؤتمر بعد أسبوع من توقيع مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل دعم مالي واقتصادي.