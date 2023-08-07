قِطع جبن تنهي حياة إيطالي

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قضى منتِج جبن إيطالي سحقاً، مساء أمس، في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، بعدما سقطت عجلات جبن من رف مكسور عليه.

وأوضحت عناصر إنقاذ، اليوم، أن الحادث تسبب في تأثير الدومينو وسقوط آلاف العجلات التي تزن كل منها نحو أربعين كيلوغراماً.

وقال أنطونيو دوسي، مسؤول الإطفاء في مدينة بيرغامو: «اضطررنا إلى نقل الأجبان والرفوف بأيدينا».

وأضاف: «استغرق الأمر نحو 12 ساعة للعثور على الضحية صباح أمس»، مشيراً إلى مدى تعقيد العملية التي قاموا بها.

وكان المستودع، الواقع في بلدة رومانو دي لومبارديا الصغيرة جنوب بيرغامو، يحتوي على 25 ألف عجلة من الجبن مخزنة على أرفف معدنية يصل ارتفاعها إلى نحو عشرة أمتار.

وسقط الآلاف منها، ما تسبب في سحق مالك المؤسسة جاكومو كياباريني (74 عاماً) الذي كان يعمل داخل المستودع.

واستدعى المنقذين أفراد أسرة الضحية الذين شعروا بالقلق من الضجة التي أحدثها سقوط عجلات الجبن قرابة الساعة 21,00 بالتوقيت المحلي أمس.