كأس آسيا .. الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة تايلند

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اختتتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، تحضيراته لمواجهة منتخب تايلند غداً، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة من كأس آسيا 2023 لكرة القدم.

وأجرى الأخضر اليوم تدريبه الأخير على ملاعب أكاديمية أسباير بالدوحة تحت إشراف المدير الفني ” روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ بعدها تمارين تكتيكية، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، فيما واصل المدافع “حسان التمبكتي” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته السادسة برصيد 6 نقاط من فوزين أمام منتخبي عُمان و قرغيزستان، وفوزه غداً أو تعادله سيضمن له صدارة المجموعة مع ختام الدور الأول.