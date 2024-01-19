كأس أمم أفريقيا | السنغال تهزم الكاميرون وتبلغ ثمن النهائي

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تأهل منتخب السنغال إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 بعد فوزه، اليوم الجمعة، بنتيجة 3-1 أمام الكاميرون في الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة من البطولة المقامة فعالياتها حاليًا بكوت ديفوار.

وأقيمت المواجهة بملعب “تشارلز كونان باني” بمدينة ياموسوكرو الإيفوارية، بحضور بعض الشخصيات الكروية المعروفة في كرة القدم الأفريقية، وأبرزهم صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

والتقى المنتخبان 4 مرات سابقة في كأس أمم أفريقيا، وتمكن كل منتخب من الفوز على الآخر في مناسبة واحدة، بينما تعادلا في مرتين اثنتين.

وبفوز “أسود التيرانغا” في لقاء اليوم أصبحت الكفة تميل لمصلحتهم في تاريخ مبارياتهم ضمن “الكان” بامتلاكهم فوزين اثنين، مقابل انتصار واحد من نصيب “الأسود غير المروضة”، مع تعادل المنتخبين في مباراتين اثنتين.

كأس أمم أفريقيا 2024.. تفوّق سنغالي مبكر

وكان منتخب السنغال هو الطرف الأفضل خلال الشوط الأول في المواجهة التي لعبها أمام نظيره الكاميروني في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024.

ودخل منتخب “أسود التيرانغا” المواجهة بقوة، وهدد مرمى المنافس، وتمكن من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة (16) من المباراة عبر لاعبه إسماعيلا سار.

وواصل منتخب السنغال التحكم في مجريات الشوط الأول، دون اتخاذ “الأسود غير المروضة” ردة فعلٍ تُذكر، لتنتهي المرحلة الأولى بتفوق المنتخب السنغالي بهدف دون مقابل.

“أسود التيرانغا” يؤكدون تفوقهم في الشوط الثاني

ولم يختلف الوضع في الشوط الثاني عن الأول، حيث واصل “أسود التيرانغا” تقديم عروضهم الجيدة في المباراة أمام عجز الكاميرون عن القيام بأي محاولة محققة للتسجيل.

وظل منتخب السنغال يسيّر أطوار اللقاء إلى غاية نجاحه في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (71) بجهود لاعبه حبيب ديالو بعد تلقيه تمريرة عرضية أرضية من زميله إسماعيلا سار.

ورغم تسجيل منتخب الكاميرون هدف تذليل الفارق في الدقيقة (83) عبر مدافعه جان شارل كاستيليتو، فإن منتخب السنغال رد عليه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (90+5) عن طريق نجمه ساديو ماني، ليحصد النقاط الثلاثة في هذه المباراة.

وبعد تحقيقه فوزين اثنين أمام غامبيا والكاميرون على التوالي، وتسجيله ستة أهداف في هذين المواجهتين، مقابل تلقيه هدفًا واحدًا فقط، ينتظر أن يخوض منتخب السنغال مباراته الثالثة في دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 يوم الثلاثاء القادم 23 يناير/ كانون الثاني أمام غينيا.