كأس العالم 2022.. الداعية “ذاكر نايك” يصل الدوحة لتقديم محاضرات دينية

أظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، الداعية الإسلامي المعروف “ذاكر نايك” يتجول في الأماكن المستضيفة لفعاليات مونديال قطر 2022.

وتفاعل متابعون مع هذا الحدث بشكل إيجابي، كما أشادوا بما اعتبروه التنظيم الاستثنائي لهذا المونديال، والذي يراعي الخصوصية العربية الإسلامية.

وظهر ذاكر نايك في تسجيل فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستقبل الداعية المصري عمر عبد الكافي.

وعلق أحد المتابعين قائلا “من أعظم ما فعلته قطر في المونديال هو استضافة الشيخ الداعية ذاكر نايك لإعطاء محاضرات دينية خلال فترة كأس العالم”.