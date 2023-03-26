كأس دبي العالمية.. «أوشبا تيسورو» يهدي اليابان لقبها الثاني

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حقق «أوشبا تيسورو» مفاجأة، السبت، بعدما أصبح ثاني جواد ياباني يفوز بلقب كأس دبي العالمية للخيول، بعد «فيكتوريا بيزا» الفائز عام 2011، مخالفاً الترشيحات في النسخة السابعة والعشرين، البالغة قيمة جوائزها 30٫5 مليون دولار.

واتجهت الانظار إلى «كونتري جرامر» الجواد السعودي حامل اللقب، والساعي لتتويج ثان على التوالي، والياباني «بانثالاسا» الذي كان هزمه في فبراير الماضي، بطريقه لإحراز لقب كأس السعودية للفروسية لمسافة 1800م رملي، وجائزة 20 مليون دولار.

لكن «أوشبا تيسورو» قلب الموازين في سباق عندما جاء من بعيد ليخطف الفوز بقيادة الفارس يوجا كواجا وإشراف المدرب نوبورو تاكاجي، قاطعاً مسافة السباق البالغة 2000م على الأرض الرملية بزمن 2:03:25 دقيقة.

وإضافة إلى «أوشبا تيسورو»، فاز الثنائي الياباني «أكوينوكس» بشوط دبي شيما كلاسيك (2410 أمتار عشبي، 6 ملايين دولار)، و«ديرما سوتوجيك» بشوط دربي الإمارات (1900م رملي، مليون دولار).

وفاز الجواد الأيرلندي «بروم» بشوط كأس دبي الذهبي (3200م عشبي، مليون دولار) بزمن 3:16:83 دقائق، محطماً الرقم القياسي للسباق، والأميركي “سيبليوس” بشوط دبي جولدن شاهين (1900م رملي، 2 مليون دولار).