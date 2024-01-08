كأس ملك إسبانيا: تأهل برشلونة وفالنسيا وإشبيلية إلى دور الـ16

المناطق_واس

تأهل فريق برشلونة إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على بارباسترو بنتيجة (3 -2) في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الدور الـ32 للمسابقة.

سجل ثلاثية برشلونة، فيرمين لوبيز في الدقيقة 18، ورافينيا دياز في الدقيقة 51، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 88، فيما سجل هدفي بارباسترو، أدريا دي ميسا في الدقيقة 60، ومارك برات في الدقيقة (90 +3) من ضربة جزاء.

كما تأهل لدور الـ16 أيضا كل من: فالنسيا بفوزه على كارتاخينا بهدفين لهدف، وأتلتيك بلباو بتغلبه على مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة، وأوساسونا بتخطيه عقبة مضيفه كاستيلون بهدف دون رد، وإشبيلية بفوزه على مضيفه راسينج فيرول بهدفين لهدف، وريال مايوركا بتغلبه على ريال بورغوس بثلاثة أهداف دون رد، وسيلتا فيغو بفوزه على أموريبيتا بنتيجة (4 -2)، وريال سوسييداد بفوزه على مالاجا بهدف دون رد، ضمن الدور الـ32 للمسابقة .