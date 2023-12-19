كاتب اقتصادي: ملتقى الحكومة الرقمية يستعرض الأوراق العلمية في كافة المجالات .. والمملكة أصبحت من الدول المتقدمة في التطبيقات الرقمية

أكد الكاتب الاقتصادي الدكتور “عبد الرحمن الربيعة”، أن ملتقى الحكومة الرقمية يستعرض الأوراق العلمية في كافة المجالات.
وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على كافة الإنجازات التي حققتها المملكة في ملف الحوكمة الرقمية.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية أصبحت من الدول المتقدمة عالميا في مجال التطبيقات الرقمية.
فيديو | الكاتب الاقتصادي د. عبد الرحمن الربيعة: #ملتقى_الحكومة_الرقمية يستعرض الأوراق العلمية في كافة المجالات .. والمملكة أصبحت من الدول المتقدمة في التطبيقات الرقمية#برنامج_اليوم pic.twitter.com/zS8Qs6SIDe
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 19, 2023