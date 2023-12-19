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كاتب اقتصادي: ملتقى الحكومة الرقمية يستعرض الأوراق العلمية في كافة المجالات .. والمملكة أصبحت من الدول المتقدمة في التطبيقات الرقمية

19 ديسمبر 2023 - 10:46 صباحًا

أكد الكاتب الاقتصادي الدكتور “عبد الرحمن الربيعة”، أن ملتقى الحكومة الرقمية يستعرض الأوراق العلمية في كافة المجالات.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على كافة الإنجازات التي حققتها المملكة في ملف الحوكمة الرقمية.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية أصبحت من الدول المتقدمة عالميا في مجال التطبيقات الرقمية.

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19 ديسمبر 2023 - 10:46 صباحًا
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