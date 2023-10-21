كاتب سياسي: الفصائل الفلسطينية على استعداد للإفراج عن الأسرى المدنيين حال تحسن الظروف الميدانية

أكد الكاتب والمحلل السياسي “خليل شاهين”، أن الفصائل الفلسطينية على استعداد للإفراج عن الأسرى المدنيين حال تحسن الظروف الميدانية.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن إطلاق الفصائل الفلسطينية سراح رهينتين أمريكيتين يؤكد أن الفصائل مستعدة لإطلاق باقي الرهائن لكن على أمل أن تتحسن الأوضاع وتتوقف إسرائيل عن استهداف المدنيين.

وأوضح أن الوضع الإنساني يعاني من تدهور شديد في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل والكثيف على الأحياء المدنية والمنشآت في غزة.