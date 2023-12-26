كاتب سياسي: المملكة مستمرة في دعم الأشقاء في اليمن على الأصعدة كافة.. وتسعى ليكون اليمن آمنا مستقرا

المناطق – أحمد ماهر

أكد الكاتب والباحث السياسي “حمود الرويس”، أن المملكة العربية السعودية مستمرة وبقوة في دعم الأشقاء في اليمن على كافة الأصعدة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت من أوائل الدول التي قدمت يد العون والمساعدة والمساندة إلى الشعب اليمني الشقيق.

وأوضح أن المملكة تسعى لأن يكون اليمن آمنا مستقرا، وأن يتمتع الشعب اليمني بحياة هادئة بعيدا عن الحروب والخراب الذي لحق بالبلاد.