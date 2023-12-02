دولي

كاتب سياسي: الموقف الأمريكي لم يقترب من الدعوة لوقف إطلاق النار على غزة ويُريد إظهار حرصه على المدنيين وتخفيف الخسائر البشرية

2 ديسمبر 2023 - 4:37 مساءً

أكد الكاتب والمحلل السياسي “خليل شاهين”، أن الموقف الأمريكي والغربي لم يقترب من الدعوة لوقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت منذ بداية الأحداث الرواية الإسرائيلية بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تقف إلى جانب إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

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وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تريد أن تنتصر تل أبيب بأقل الخسائر الممكنة.

 

 

 

 

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2 ديسمبر 2023 - 4:37 مساءً
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