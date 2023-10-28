كاتب سياسي: مع التغيرات العالمية.. السلام في الشرق الأوسط أصبح مطلبا لاستقرار العالم أجمع

أكد الكاتب والباحث السياسي الدكتور “علي الخشيبان”، أن السلام بات أمرا مهما في الشرق الأوسط من أجل استقرار العالم أجمع.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تبذل كافة الجهود والمساعي الدولية من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المملكة كانت ولا تزال داعمة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأفاد بأن الشرق الأوسط أصبح على شفا حرب إقليمية خطيرة تهدد الأمن والسلم الدوليين، داعيا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد تجاه الاحتلال الإسرائيلي.