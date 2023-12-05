كاتب سياسي: نظرا لما تتمتع به دول الخليج من علاقات دولية متميزة أصبح مجلس التعاون الخليجي اليوم منظمة إقليمية فاعلة في القرارات الدولية

أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور “منيف الحربي”، أن انعقاد القمة الخليجية في العاصمة القطرية الدوحة يأتي في وقت عصيب تمر به الأمة العربية والإسلامية بالعديد من التحديات.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن مجلس التعاون الخليجي أصبح اليوم منظمة إقليمية فاعلة في القرارات الدولية.

وأوضح أن البيان الختامي للقمة الخليجية في الدوحة اشتمل على العديد من النقاط الهامة بالنسبة للوضع في قطاع غزة، من أهمها التشديد على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.