كاتب وباحث سياسي: بدأنا نشهد لأول مرة تشكل رأي عام عربي عقلاني بعد أحداث غزة بعكس فترة الربيع العربي

أكد الكاتب والباحث السياسي “منيف عماش الحربي”، أن أحداث غزة شكلت رأي عام عربي عقلاني بعكس الحال مما كان عليه في فترة ما يسمى الربيع العربي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلف أكثر من 20 ألف شهيد إضافة إلى أكثر من 50 ألف جريح ومصاب، ما يؤكد أن ما حدث في السابع من أكتوبر لم يكن مدروسا بشكل صحيح من قبل الفصائل.

وأوضح أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة امتدت لأكثر من 70 يوما، وهي المدة الأطول منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي، ما يدعونا إلى إعادة التفكير في الحلول بشكل جاد.