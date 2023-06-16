“كافد KAFD” راعٍ بلاتيني لنادي النصر لثلاثة أعوام

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أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي -ممثلةً في مشروع “كافد KAFD” – اليوم، دخولها المجال الرياضي عبر توقيع عقد رعايتها ناديَ النصر السعودي، بوصفها “راعيًا بلاتينيًّا” لمدة ثلاثة أعوام،تبدأ من شهر يوليو 2023.

ويأتي هذا التعاون بين النادي والشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة،استمرارًا للجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بالقطاع الرياضي، والشراكة الفاعلة لمواصلة نادي النصر جهودَه لتطوير العمل على فريق كرة القدم،ليصل إلى مكانة عالمية تليق به وباقي أندية الوطن، وفتح آفاق للمواهب الكروية السعودية؛لتقدم أفضل ما لديها محليًّا وخارجيًّا.

ويعدّ مشروع “كافد KAFD” الذي تشرف عليه شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، رمزًا تتطلع الشركة من خلاله لتحقيق طموحات “الرياض الاقتصادية”، إذ يقع مقر المشروع في قلب العاصمة الرياض، ويضمُّ مساحات مكتبية متطوّرة،وأماكن ترفيه عالمية المستوى، ووحدات سكنيّة فاخرة على امتداد مساحة 1.6 مليون متر مربع. ويصنَّف على أنه أكبر منطقة مالية متعددة الاستخدامات حاصلة على شهادة LEED في العالم وركنًا أساسيًّا من رؤية المملكة 2030.

وتهدف الشركة من خلال الرعاية البلاتينية للنادي إلى توسيع انتشار وتعزيز مكانة “كافد KAFD” بوصفه مركزًا للتميز والتحديث من خلال مواءمة علامته التجارية مع أحد فرق كرة القدم في المملكة، ذات التاريخ والإنجازات،وإظهار التزامه بتعزيز العلاقات داخل المجتمع،ودعم الرياضة كمحفز للرفاهية وجودة الحياة خاصة، لاسيما مع النمو الذي تشهده كرة القدم السعودية،التي باتت تشهد بث مسابقتها عمومًا ومسابقة دوري المحترفين فيها على ما يربو على 48 منصةً وقناةً تلفزيونيةً في أكثر من 170 دولة حول العالم.

يذكر أن مشروع “كافد KAFD” يتطلع للاستفادة من تاريخ ومكتسبات فريق كرة القدم الأول في نادي النصر عالميًّا، عبر نشر هويته في أسواق جديدة وشرائح جماهرية عديدة في جميع أنحاء المملكة وحول العالم، وتعزيز حضور الشركة؛تقديرًا لدورها المحوري كمنطقة أعمال رائدة في المنطقة.

من جهته لفتَ الرئيسُ التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي جوتام ساشيتال،الانتباهَ إلى أنهم في “كافد KAFD” يعون تمامًا ما تمثِّله كرة القدم للمجتمع السعودي،بوصفها اللعبة الشعبية والرياضة الجماهيرية الأكبر في المملكة،إذ إن 80% من السعوديين يلعبون أو يحضرون أو يتابعون منافسات كرة القدم؛مما يجعلهم أهم شريحة للمشاركة وتطوير مبادرات الصحة والرفاهية، معربًا عن سعادتهم في الشركة بأن يكونوا “الراعي البلاتيني” لنادي النصر؛لأن ارتباطهم بـ “النصر” سيعزز وجودهم في صناعة الرياضة،ودعم ثقافة كرة القدم النابضة بالحياة داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن هذه الرعاية من المنتظر أن توفِّر لنادي النصر منصة للتواصل مع الجماهير الكروية،إذ ستظهر هوية “كافد KAFD” بشكل بارز عبر منصات وحسابات النصر الرقمية وفي الملعب وعلى منتجات الفريق والمواد الترويجية؛مما يضمن ظهورها على نطاق واسع،بالإضافة إلى تمتع “كافد KAFD” بامتياز استضافة فعاليات حصرية على ملعب النادي،وتقديم تجارب فريدة لعملاء المشروع وشركائه وموظفيه.

من جهته،عبَّر الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي أحمد الغامدي،عن فخرهم في النادي بأن يكون “كافد KAFD” راعيًا بلاتينيًّا؛لأن ذلك يرمز إلى رابط قوي بين “النصر” وأكبر المشاريع السعودية، بوصفه فريقًا عاصميًّا،في حين أن المشروع هو مركز الأعمال المزدهر في قلب العاصمة الرياض، متطلعًا خلال حديثه بعد توقيع عقد الرعاية إلى تعزيز حضور اسم النصر وشعاره في مختلف المحافل العالمية، وخلق فرص حقيقية للتعاون الفعَّال بين الجانبين؛للتفوق داخل الملعب وخارجه، بما يخدم طرفي الرعاية.