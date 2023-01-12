“كاكست” و”معادن” يوقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مركز افتراضي لتقنيات التَّعْدِين

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أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، وشركة التعدين العربية “معادن”، مذكرة تفاهم لإنشاء المركز الافتراضي المُشترك للبحث والتطوير في تقنيات التَّعْدِين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر التَّعْدِين الدولي 2023، الذي يقام تحت شعار “نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا.

ووقّع المذكرة نائب رئيس المدينة لقطاع الطاقة والصناعة الدكتور سعيد بن محمد الشهري، ونائب رئيس معادن للبحث والتطوير سعود المنديل، حيث أُعلن عن المذكرة خلال المؤتمر بحضور عدد من المسؤولين.

ويهدف المركز المُشترك إلى تبادل الخبرات في مجال البحث والتطوير، وتعزيز التَّكامُل في الخدمات والتجهيزات والمختبرات وقواعد البيانات، وتطوير البرامج البحثية لإنتاج حلول تقنية تُلبي الحاجات المُجتمعية والتجارية.

وبموجب مذكرة التفاهم يتعاون الطرفان في مجالات المُنتجات المُبتكرة، والاستكشاف الذكي للمعادن، ومُعالجة المعادن المُتقدمة، وتَسْخِيرُ التقنية لزيادة الإنتاجية ومُعالجة وتقليل المخاطر، وسلاسل التوريد المُتقدمة، وتقنيات السلامة، ومنتجات مُنخَفَضة الكربون.

وسيُعَمّل المركز الافتراضي بمقر المدينة على تحديد المجالات المطلوبة لتنفيذ الأبحاث المُشتركة وربط مخرجاتها بالتحدَّيات الحالية المُتعلقة بتقنيات التَّعْدِين، وتطوير التقنيات واستخدام المُختبرات الوطنية في المدينة لدعم أهداف المركز، واقتراح التوجّهات البحثية في قطاع التَّعْدِين.