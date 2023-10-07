كتاب لمؤلفة سعودية يطرح فكرة تحاور عقول القارئ مع الكاتب في “كتاب الرياض”

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لم يكن شعار معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام “وجهة ملهمة” مجرد أحرف، بل حمل معاني الشغف والانتماء والتشجيع للأدب والثقافة، ناصباً نفسه مقصداً للكتّاب السعوديين والعالميين، ليكون محطة دعم لهم، ورافداً لأفكارهم وتوجهاتهم الأدبية، ومن بين 1800 دار نشر مشاركة، برزت الكاتبة السعودية “أسماء الجحدلي ” بعنوان يحمل فكرةً مغايرة تتمثل في نقاش يدور ما بين الكاتب والقارئ.

وتجسدت فكرة هذا الكتاب ليكون مواكباً للتطور الذي نعيشه اليوم، ويبدأ رحلته من “الفكرة” هي العنوان وما تدور حوله الفصول.. فتطرح من خلالها المؤلفة فكرة تحاور العقول والمشاركة بين المؤلف والقارئ، بحوارات هادفة بين العقلين لإعادة مسار كل شخص يبحث عن ذاته ويريد أن يصنع حياته بطريقته وهويته الخاصة، بسطور إلهامية من المؤلف، يقابلها مساحة للقارئ ليضيف ويحلل ويلخص من ما تشير إليه في كتابها.

وتؤكد الكاتبة “أسماء” في كلمة لـ “واس”, أن الإلهام والمعرفة قد يكون متبادلاً من كلا الطرفين، وأن كل شخص يمكنه الإضافة، مشيرةً إلى أن التبادل المعرفي ومشاركة الأفكار له سحره وجماله الخاص منذ القدم في سوق عكاظ وغيره من الأنشطة الثقافية ويمكن تحقيق ذلك على نطاق أوسع الآن، منوهةً بأن الإنسان بطبيعته لديه إرادة قوية وهو قادر إذا آمن بذاته، ويستطيع إعادة رسم حياته بطريقته في أي عمر ومع أي نمط الخاص به.

وختمت الكاتبة حديثها قائلة: الفكرة التي لا تشبهك صنعت حياتك، هذا عنوان الكتاب وفي داخله جميع الأسرار والأحاديث التي تجعلك تراقب الأفكار التي تسكن عقلك، والأفكار التي صنعت حاضرك وستصنع مستقبلك.