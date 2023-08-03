كرنفال بريدة للتمور يوفر مايزيد عن 4 الآف فرصة عمل موسمية لشباب وفتيات الوطن

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وفّر “كرنفال بريدة للتمور” مايزيد عن 4 الآف فرصة عمل موسمية، مجسدًا أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الكرنفالات الترويجية والسياحية في المملكة، والمتمثلة في توطين واختلاق فرص عمل لشباب وفتيات الوطن.

وأكّد الرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أنّ فرص العمل التي أوجدها الكرنفال تم توفره من خلال اللجان والفرق المشرفة ونقاط البيع ومحال التجزئة والمزارع وساحات بيع التمور وساحات التصدير، بالإضافة إلى لجان الرصد والإحصاء والمراقبة والتنظيم والإعلام والعلاقات، إضافة إلى مهن التوصيل، واستثمار مزارع النخيل وتشغيلها بالأيدي العاملة الوطنية ومهن الدلالة، ونقاط البيع داخل المنطقة وخارجها، والتعبئة والتصدير، والأسر المنتجة التي تعمل على الصناعات التحويلية للتمور.

ولفت النقيدان الانتباه إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، يقف دائمًا خلف العديد من البرامج والفعاليات التي تعمل على توطين المهن وفرص العمل لشباب وفتيات الوطن.