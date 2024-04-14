كريستال بالاس يوجّه ضربة قوية لآمال ليفربول بانتزاع الدوري

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تفنّن لاعبو ليفربول في إهدار الفرص، فتعرّض الفريق لضربة قوية في صراعه الثلاثي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارته 0-1 أمام ضيفه كريستال بالاس في المرحلة 32.

وأخفق فريق المدرب يورغن كلوب أيضاً في التعافي من هزيمة مؤلمة 0-3 أمام ضيفه أتالانتا، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل إبريتشي إيزي هدف كريستال بالاس في الدقيقة 14، بعد تمريرة عرضية من تيريك ميتشل.

وتجمّد رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثالث، متساوياً مع أرسنال الثاني الذي لعب مباراة أقلّ، فيما يتصدّر الترتيب مانشستر سيتي برصيد 73 نقطة.