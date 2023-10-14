كسوف الشمس الحلقي يتبع اقتران القمر الليلة

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تشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيصل مرحلة الاقتران الليلة يتبعه كسوف الشمس الحلقي الذي لن يكون مشاهدًا في الوطن العربي.

اقتران القمر

ويعد الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

كسوف الشمس الحلقي

يذكر أن كسوف الشمس الحلقي هو نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبًا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء.

غروب القمر

وقد غرب القمر من أفق مكة المكرمة اليوم السبت 29 ربيع الأول 1445 الموافق 14 أكتوبر 2023 عند الساعة 05:51 مساءً، أما في اليوم التالي الأحد 30 ربيع الأول ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:57 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (05) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (05) درجات وإضاءته (0.7 %)، وسيغرب عند الساعة 06:24 مساءً بعد (27 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر ربيع الأخر “فلكيًا (حسابيًا)”.

مرحلة الإهلال

وبحسب رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال”، وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق)، وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وسيكون ذلك متحققًا في اليوم التالي”.

غرة ربيع الآخر

وأشار أبو زاهرة إلى أنه في يوم الاثنين 01 ربيع الآخر، ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:56 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (12) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (21) درجة وإضاءته (3.4 %) وستكون رؤيته بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 07:00 مساءً بعد (1 ساعة و 4 دقائق) من غروب الشمس.