“كفى” تختتم حملة “خلك واعي” بتوعية مليون و400 ألف مستفيد

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احتفت جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة بنجاح حملة (خلك واعي) للتوعية بخطر المخدرات بالمنطقة والوصول إلى مليون و400 ألف مستفيد من خلال زوار الفعاليات ومواقع التواصل الاجتماعي.

حملة ( خلك واعي ) والتي أقيمت على مستوى منطقة مكة بموافقة الإمارة وبالشراكة مع مكافحة المخدرات امتد لشهرين وانطلقت لتوعية أفراد المجتمع بأضرار المخدرات ، والمخاطر الأمنية لاستخدامها وترويجها ، وتضمن القطاعات الحكومية والعسكرية والأهلية ، والحدائق العامة والمدارس والكليات والجامعات والمعاهد والمستشفيات والمولات والأسواق التجارية والأكاديميات الرياضية ودور الايتام والملاحظة الاجتماعية وحول ساحات الحرم المكي والملاعب التي احتضنت المباريات المقامة بجدة ومكة والطائف ، وذلك بمشاركة أكثر من 100 متطوع.

وخلال الحفل استعرض ثمار الحملة وقدّم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن داود الفايز شكره لشركاء النجاح والبالغ عددهم 37 شريكاً وفي مقدمتهم زارة التعليم ، وزارة الصحة ووزارة الرياضة وشرطة منطقة مكة المكرمة وأمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف.

واختتم حفل كفى بتكريم لجنة تنظيم الحملة بحضور قيادات الجمعية ومدراء الفروع.