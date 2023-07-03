«كفى» تختتم «معا ليكون الحرم بيئة نقية» بتوعية أكثر من 153 ألف حاج

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اختتمت جمعية “كفى” للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة، برنامجها التوعوي والعلاجي ( معا ليكون الحرم بيئة نقية ) في نسخته السادسة حول ساحات الحرم المكي والمشاعر المقدسة والذي بدأ من غرة شهر ذي الحجة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة والرئاسة العامة لشؤون الحرمين والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل “متحد” ورعاية استراتيجية من مؤسسة أبو غزالة للتنمية المجتمعية وذلك بتوعية أكثر من 153 ألف حاج بخطر السموم، وعلاج 369 حاجًّا أبدوا رغبتهم في الإقلاع عن التدخين وتقديم 732 استشارة طبية.

وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية “كفى” بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن داود الفايز ، أن البرنامج الذي يقام ضمن موسم الحج، كانت أبرز ثماره توعية أكثر من 153 ألف ؛ 369شخصًا منهم تلقوا العلاج، و732 قدمت لهم الاستشارات الطبية؛ في حين استطاع فريق “كفى” إطفاء أكثر من 4 آلاف سيجارة حول ساحات الحرم المكي.

وبيّن الفايز أن مبادرة (الحرم بيئة نقية) جرى خلالها توزيع 60 ألف بطاقة توعوية و31 ألف سواك كهدية لحجاج بيت الله الحرام، كما أقيم خلال الموسم 57 لقاءً توعوياً بمخيمات الحجاج، بالإضافة لوجود العيادات المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والتي يشرف عليها نخبة من الأطباء المختصين بعلاج الإدمان.

وفي ختام حديثه رفع الفايز باسم جمعية كفى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، بمناسبة النجاح الذي تحقق لموسم حج هذا العام1444هـ.

يُذكر أن جمعية “كفى” طيلة موسم الحج، قدّمت عددًا من البرامج التوعوية في مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة، ونظمت عشرات اللقاءات التوعوية بعدد من الجهات الحكومية والخاصة العاملة في موسم الحج؛ وذلك ضمن برامجها الموسمية التي تقام على مدى عقد من الزمان بالتعاون مع مؤسسات الدولة التي تسهل لها تقديم رسالتها وخدماتها للمستفيدين بالمجان.