كفى تدشن مبادرة “خلك واعي” لتوعية نصف مليون من أهالي المنطقة

المناطق_جدة

بموافقة أمارة منطقة مكة المكرمة، وبحضور مدير عام ادارة مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء فهد بن حماد الحماد، احتفت جمعية كفى صباح اليوم بتدشين مبادرة (خلك واعي) والتي تهدف لتوعية 500 ألف مستفيد من أهالي منطقة مكة ومحافظاتها.

وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ عبدالله بن داود الفايز أن (خلك واعي) تسعى لنشر التوعية بأضرار السموم بين أفراد المجتمع والمخاطر الأمنية لاستخدام المخدرات وترويجها وذلك وفق رؤية المملكة 2030 (نحو مجتمع حيوي)، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتوجيهاتهما الكريمة في الحد من انتشار السموم وكذلك لسمو أمير منطقة مكة المكرمة لموافقته على إقامة هذه الحملة، ولسعادة اللواء الحماد على حضوره ودعمه للمبادرة.

وأوضح الفايز أن خلك واعي هي مبادرة تشمل التوعية والتثقيف ، العلاج والاستشارات الطبية ، برامج الرعاية والتأهيل، واتاحة فرصة العمل التطوعي، وستنفذ عبر فريق الجمعية ومتطوعيها في الدوائر الحكومية والأماكن العامة لتجمع الأسر والأصدقاء من حدائق وأسواق، مبيناً أن هذه المبادرة جرى تدشينها لرفع الوعي لدى الأسر والمجتمع بأضرار المخدرات، وتحصين جميع الفئات منها، وارشاد الراغبين في التعافي وتقديم الخدمات التي يستحقونها، في حين أنها ستعزز الشراكة المجتمعية بين الجمعية والجهات الحكومية والأهلية لمكافحة السموم بكافة أشكالها.