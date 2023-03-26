كفيف تطلق برنامجًا رمضانيًا بعنوان صحتك مع كفيف

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من منطلق المسؤولية المجتمعية أطلقت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض برنامجًا تثقيفيًا بعنوان صحتك مع كفيف،

ويتمحور البرنامج حول عدة مجالات صحية بالتعاون مع عدة أطباء ومختصين لمناقشة بعض المواضيع والاستفسارات الهامة،

جاءت هذه المبادرة من أجل الحفاظ على التوازن الصحي من كل جوانبه خلال الشهر الفضيل ونظرًا لتعدد الأطعمة دون الإنتباه للأضرار الناتجة عن تناول كميات كبيرة من بعضها.

تطلق الجمعية هذا البرنامج من خلال منصة تويتر بواسطة المساحات المباشرة، وتنشر الحلقات في حساباتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بها.

المذيع الكفيف:

ومن منطلق إبراز مواهب مستفيديها المكفوفين سيكون البرنامج من إعداد وتقديم المذيع الكفيف خالد الحربي.