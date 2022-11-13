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كلمة السر لا تفرط بها.. ماذا يعني اختراق حسابك في «أبشر»؟

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 13 نوفمبر 2022 - 2:06 صباحًا

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نشر سالم الحربي المهتم بنشر المحتوى التقني، عن مخاطر اختراق حساب “أبشر”، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كلمة السر وعدم إعطائها لأي أحد.

وقال “الحربي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن اختراق “أبشر”، يعني اختراق كل بياناتك بسبب الوصول إلى رقم الهاتف.

وتابع :” الهكر سريعين جداً في الوصول الى البيانات”، مشيرًا إلى أن اختراق حسابك يعني اختراق التالي:

1- حساب سناب وانستقرام وتويتر.

2- اختراق بريدك وحسابك ايكلاود.

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3- اختراق جهازك والوصول إلى صورك الخاصة في ايكلاود.

واختتم سالم الحربي مشددًا بالقول :” بسبب ذلك فكر وفكر مليون ألف مرة قبل أن تعطي كلمة سر أبشر”.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 13 نوفمبر 2022 - 2:06 صباحًا
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