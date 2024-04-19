كلوب بعد الخيبة الأوروبية: علينا أن نركز على الدوري

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أثنى يورغن كلوب مدرب ليفربول على الرغبة والقوة التي أظهرها لاعبوه، رغم خيبة الخروج من ربع نهائي الدوري الأوروبي على يد أتالانتا الإيطالي.

وفاز الريدز على أتالانتا 1-0 إياباً، لكنه ودع البطولة بعد خسارته في مباراة الذهاب على أرضه 3-0.

وقال كلوب لقناة “TNT Sports”: “كان من الواضح أننا وضعنا لأنفسنا عقبة كبيرة. لقد أحببت المباراة كثيراً الليلة بالرغبة والقوة التي أظهرها الأولاد. لقد كان أمراً لا يصدق منهم”.

وتابع: “لقد كان الأمر صعباً حقاً وكنا متسرعين للغاية في بعض اللحظات. لو كان ترينت ألكسندر-أرنولد أكثر لياقة بعض الشيء لكان من الممكن أن نستمر لفترة أطول قليلاً، لكن من الجنون أنه لعب حتى. في النهاية كان طاقته تنفذ منه”.

وقال كلوب الذي سيغادر الفريق بنهاية الموسم: “لقد فزنا بالمباراة وكان هذا هو رد الفعل الذي أردنا إظهاره. كان الأمر صعباً وكنا نعلم أنه سيكون كذلك، لكنهم يستحقون التأهل بنسبة 100٪”.

وبعد الخروج من المنافساة الأوروبية شدد كلوب على ضرورة التركيز على الدوري الإنجليزي الممتاز: “علينا أن نركز على الدوري، وهذا بالضبط ما سنفعله من الآن. فزنا بالمباراة الليلة لذا عدنا إلى طريق الانتصارات. أمامنا بضعة أيام للتعافي من أجل مواجهة فولهام مرة أخرى. سيكون ذلك مختلفاً”.

وعن شعوره بعد الخروج من البطولة قال المدرب الألماني: “إنها مشاعر مختلطة. لقد خرجنا ولكنني سعيد بالمباراة. كنا نتمنى أن نذهب إلى دبلن لكن هذا لم يحدث. أمامنا الآن بطولة واحدة، وسنرمي أنفسنا فيها بالكامل”.