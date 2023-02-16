كل ما تريد معرفته عن مواجهة برشلونة ومان يونايتد في الدوري الأوروبي الليلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب كامب نو لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القـــدم بنادي برشلونة والإسباني ضد نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد، وذلك ضمن منافسات ملحق دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ذهاب ملحق دور الستة عشر ضمن بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، ذلك بتوقيت المملكة العربـية السعودية، على ملعب كامب نو.

ويحب محبي الفريقين عن التشكيلات التي سوف تبدأ مع انطلاق المباراة، وبالتالي يريد الجــماهير معرفته ما يفكر به كلًا من الإسباني “تشافي” المدير الفني لـ “برشلونة”، وكذلك الهولندي إريك تين هاج مدرب مان يونايتد.

ويأتي على النحو التالي التشكيلات المتوقعة للفريقين قبل مواجهتهما الليلة

التشكيل المتوقع لـ “برشلونة”

حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفـــاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – جول كوندي.

في خط الوســط: فرينكي دي يونج – بيدري – فرانك كيسييه

في خط الهجوم : جافي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.

التشكيل المتوقع لـ “مانشستر يونايتد”

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

في خط الدفـــاع: ديوجو دالوت – هاري ماجواير – رافاييل فاران – لوك شاو

في خط الوســط: كاسيميرو – فريد

في خط الهجوم: جادون سانشو – برونو فيرنانديش – ماركوس راشفورد – فاوت فيخورست.

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